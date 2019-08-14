В Ленобласти полицейские задержали нетрезвого автоугонщика

Предполагаемому автоугонщику избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. Фото: pixabay

Предполагаемому автоугонщику избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. Фото: pixabay

Полицейские задержали безработного жителя деревни Выскатка, который угнал иномарку и врезался на ней в забор.

По данным регионального главка МВД России, 12 августа в деревне Выскатка Сланцевского района произошла авария. В полицию поступило сообщение о том. что иномарка, за рулем которой находился пьяный водитель, наехала на жилой участок, сломав при этом забор.

Выехавший на место происшествия наряд ДПС обнаружил автомобиль «Хендай Акцент», который принадлежит жителю соседнего населенного пункта. Однако, в салоне автомобиля находился 28-летний неработающий местный житель в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерно завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Предполагаемому автоугонщику избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что угонщики Range Rover Sport за 4 млн покатались и бросили его в лесу Ленобласти.