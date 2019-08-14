Армена Джигарханяна перевели в реанимацию, он в тяжелом состоянии

Народный артист России находится в одной из столичных больниц.

Об этом стало известно сегодня, 14 августа. Обо всем сообщил продюсер Марк Рудинштейн, передает радиостанция «Говорит Москва». Он отметил, что Армен Джигарханян проходил плановый осмотр. Его обещали выписать через четыре дня, но самочувствие артистка ухудшилось.

Напоминаем, что СМИ пишут, что артист находится в тяжелом состоянии. Они, ссылаясь на Telegram-каналы, уверяют, что у Джигарханяна обострилось заболевание на фоне сердечно-сосудистой недостаточности.

К слову, артист пережил инфаркт в 2018 года – с тех пор он находится под наблюдением врачей, но продолжает работать. Родственники до этого уверяли, что он чувствует себя лучше, но здоровье вновь подвело Джигарханяна.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что двое петербуржцев были госпитализированы после пьяной драки. В Кировском районе госпитализировали 58-летнего мужчину в состоянии средней тяжести и 40-летнего гражданина в тяжелом состоянии.