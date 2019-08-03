Двое петербуржцев были госпитализированы после пьяной драки

После совместного распития спирных напитков между мужчинами произошла ссора, а затем и драка. Фото: pixabay.com

После совместного распития спирных напитков между мужчинами произошла ссора, а затем и драка. Фото: pixabay.com

В Кировском районе госпитализировали 58-летнего мужчину в состоянии средней тяжести и 40-летнего гражданина в тяжелом состоянии.

Сообщение о возникшем конфликте в одной из квартир дома 28 на проспекте Ветеранов и дальнейшей госпитализации поступило в полицию 2 августа.

Как сообщили ГУ МВД России по Петербургу и ЛО, первого мужчину из квартиры увезли в районе четырех утра. Сообщение о втором гражданине из того же места поступило позже.

Правоохранители выяснили, что во время совместного распития алкогольных напитков между мужчинами произошла ссора. В результате драки оба получили многочисленные телесные повреждения.

По делу проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о задержании гражданина, который избил своего приятеля. Мужчины находились в пьяном состоянии, когда произошла драка.