Стало известно о смерти худрука Театра сказки Игоря Игнатьева

Он работал в петербургском театре с 1987 года.

Об этом стало известно сегодня, 14 августа. Обо всем рассказал сын художественного руководителя Театра сказки – Филипп. Он поделился печальной новостью в социальной сети «Вконтакте» накануне. В посте уточняется, что Игорь Игнатьев умер 16 июля. Мужчине было 69 лет и что стало причиной ухода из жизни, непонятно.

Пользователи социальной сети уже выразили свои соболезнования. Они пишут, что Игорь Игнатьев был отличным режиссером, который отдавался свей работе на все 100%.

Напоминаем, что худрук Театра сказок является лауреатом множества престижных премий — Государственной премии России, премии «Золотая маска» и «Золотой софит».

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что скончался французский режиссер Жан-Пьер Моки. О смерти режиссера сообщило агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление его семьи. Сын режиссера подтвердил его сын Станислас Нордей. В сообщении указывается, что француз умер в четверг, 8 августа, в своем доме в окружении семьи.