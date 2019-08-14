Петербуржец запер кошек в машине и оставил на солнце

Владелец автомобиля занимается передержкой животных в Петербурге.

Житель Санкт-Петербурга оставил животных в запертой машине на солнце и ушел. Прохожие, увидевшие автомобиль на Витебском проспекте, вызвали полицию.

Анна Е, жительница Северной столицы, рассказала в социальной сети утром 14 августа, что машина с животными стояла запертой с ночи. Она насчитала внутри как минимум пять переносок с кошками. Сигнализация автомобиля не работала. Женщина рассказала, что на место приехали полицейские, а позже прибыл хозяин. Выяснилось, что он, со слов очевидицы, занимается передержкой животных. Волнения вокруг его автомобиля не вызвали у мужчины радости, но он все же переставил автомобиль в тень. Пользователи соцсетей предлагали бить стекло.

Утром в Санкт-Петербурга светило солнце, но не было жарко: температура при умеренной облачности достигала около 23 градусов.

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