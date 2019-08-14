В Петербурге судят программиста, заколовшего девушку ножом

В Петербурге судят программиста, заколовшего девушку ножом
Мужчина признался в содеянном. Фото: pixabay.com

Погибшая выудила у нового знакомого более 1 миллиона рублей.

Об этом стало известно сегодня, 14 августа. Обо всем сообщает «Мойка 78». В суде прошло первое заседание по громкому делу. В жестоком убийстве 20-летней Анастасии подозревается 22-летний Илья. Молодые люди познакомились в феврале 2018 года и успели побыть вместе всего несколько месяцев. По предварительным данным, погибшая не раз просила у обеспеченного парня деньги – в общей сложности она заняла у него около 1 миллиона рублей. Парень заявил, что Анастасия просила деньги на лечение рака желудка.

В какой-то момент, считает следствие, между молодыми людьми произошла ссора. Илья схватился за нож и нанес девушке 107 ударов, а потом сделал селфи на фоне трупа.

Мужчина в суде раскаялся в содеянном и признал свою вину.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что пьяный петербуржец убил 11-летнего сына топором. Мальчик скончался от черепно-мозговой травмы.

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