Пьяный петербуржец убил 11-летнего сына топором

Пьяный петербуржец убил 11-летнего сына топором
Мужчина полностью признал вину. Фото: Pixabay

Об убийстве мужчина рассказал полицейским сам, когда протрезвел и пришел в себя.

Прокуратура Санкт-Петербурга поддержала обвинение по делу в отношении Сергея Б., который признан виновным по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»), сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

В октябре 2018 года вечером, находясь в своей квартире на Нарвскому проспекту, подсудимый был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он внезапно испытал вспышку ярости, в ходе чего топором не менее 14 раз ударил в голову и шею своего 11-летнего сына. Мальчик скончался от черепно-мозговой травмы.

Подсудимый признал свою вину, раскаялся и сказал, что ничем, кроме внезапной агрессии, не может объяснить свое поведение. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы строгого режима и дополнительным наказанием в 1 год строгого режима.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что мигрант из Узбекистана изнасиловал 13-летнего сына своей землячки в Петербурге.

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