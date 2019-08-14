Пьяная ссора в Киришах закончилась кровавой расправой

Мужчина, не сумев доказать правоту слова, схватился за ружье.

Об этом стало известно сегодня, 14 августа. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по Ленинградской области.

Все случилось еще 12 августа в Киришах. Двое мужчин распивали алкогольные напитки, когда между ними возник конфликт. На какой почве – непонятно, но в ход пошли кулаки. Избитый и оскорбленный мужчина ушел домой, откуда прихватил ружье. Вернувшись, он выстрелил товарищу в грудь. Пострадавшему вызвали скорую помощь, но, увы, врачи не смогли спасти ему жизнь – он скончался в тот же день.

Подозреваемого уже задержали – им оказался 59-летний житель Киришей. В его отношении возбудили уголовное дело из-за убийства.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что трое мужчин напали без причины на прохожего на Днепропетровской улице. Про преступление рассказал местный житель, который перечислил приметы нападавших. Благодаря этому удалось задержать подозреваемых – ими оказались граждане 18, 19 и 24 лет. Все были ранее судимы.