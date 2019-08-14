Трое мужчин напали без причины на прохожего на Днепропетровской улице

Подозреваемых уже задержали, а пострадавшего доставили в больницу.

Об этом стало известно сегодня, 14 августа. Обо всем сообщили в УВО. Инцидент случился в Центральном районе Санкт-Петербурга на Днепропетровской улице у дома номер 45. Трое мужчин напали на прохожего и нанесли ему телесные повреждения в ходе драки. Про преступление рассказал местный житель, который перечислил приметы нападавших. Благодаря этому удалось задержать подозреваемых – ими оказались граждане 18, 19 и 24 лет. Все были ранее судимы.

Пострадавший получил различные травмы и был доставлен в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить обстоятельства дела.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Кировском районе задержали воришку с «веселым» прошлым. Пострадавший отметил, что жил с ним в одном хостеле на Дачном проспекте – тогда у него пропали личные вещи и 2 тысячи рублей. После этого сосед скрылся и больше не появлялся.