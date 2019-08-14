Менеджера арестовали за убийство жены на Васильевском острове

Молодой человек нанес супруге не меньше 9 ударов ножом.

Следователи Петербурга продолжают расследовать дело об убийстве на Васильевском острове Санкт-Петербурга. Молодой человек зарезал свою жену.

Сейчас 26-летнего мужчину решили заключить под стражу и уже предъявили ему обвинение, сообщили GazetaSPb в УСК РФ по Петербургу 14 августа. Следствие выяснило, что молодой человек нанес супруге не меньше 9 ударов ножом в квартире на Вадима Шефнера.

Ранее в управлении МВД Санкт-Петербурга сообщили, что молодой человек лично позвонил в полицию после убийства. Ссора между молодой парой произошла из-за кредитных долгов и финансового положения семьи. Пара снимала квартиру на улица Вадима Шефнера — на берегу Финского залива, но в то же время совсем рядом с ЗСД. Ранее GazetaSPb сообщила об этом происшествии.