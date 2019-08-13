Менеджер зарезал супругу на Васильевском острове и сдался полиции

Причиной конфликта стали невыплаченные кредиты и долги семьи.

Полиция Санкт-Петербурга задержала молодого человека, который нанес смертельные ранения своей жене. Мужчина сам сдался полиции и заявил, что причиной стали неоплаченные кредиты и долги.

Молодой человек (ему исполнилось 26 лет) приехал в Санкт-Петербург из Псковской области и устроился менеджером магазина техники, сообщили GazetaSPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти 13 августа. Он женился на 28-летней девушке, которая руководила отделом контроля качества в одной из петербургских фирм. Пара сняла квартиру на улице Вадима Шефнера.

Вечером в понедельник между супругами произошла ссора из-за финансового положения семьи. Мужчина набросился на жену с ножом и нанес ей несколько смертельных ранений. Позже он сам позвонил в полицию. Сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Ранее GazetaSPb сообщила, что дочь насмерть задавила отца-рыбака на дамбе Петербурга.