В Киришском районе задержали мужчину, подозреваемого в насилии над ребенком

Девочка гуляла одна, чем и воспользовался 62-летний подозреваемый.

Об этом стало известно сегодня, 14 августа. Обо всем сообщили в Следственном комитете РФ по Ленинградской области. Все случилось в Киришском районе еще вчера. 62-летний член садоводства встретил 11-летнюю девочку, гуляющую без присмотра родителей. Он воспользовался ситуацией и изнасиловал ребенка средь бела дня.

На данный момент выясняют обстоятельства инцидента, назначены советующие судебные экспертизы. Подозреваемый задержан, но не уточняется, признает ли он свою вину.

Возбуждено уголовное дело из-за совершения насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что мигрант «Фарух» изнасиловал женщину в туалете продуктового магазина. По подозрению в совершении этого преступления полиция арестовала 29-летнего гражданина Узбекистана. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении в его адрес уголовного дела и избрании меры пресечения.