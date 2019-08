Девочка, у которой родители отобрали гаджеты, выходит в соцсети через холодильник

Противостояние, в онлайн-режиме транслируемое в сеть, развернулось между 15-летней Дороти из США и её матерью.

Девочка очень любит вести собственный «твиттер» — и когда её мать решила наказать её за устроенный на кухне пожар, лишив телефона, продолжила вести свой аккаунт при помощи игровой консоли Nintendo. Подобный обход наказания маме не понравился и она, предварительно опубликовав в блоге дочери заявление, что аккаунт будет закрыт, отобрала игровую приставку. Дороти этим не смутилась, перейдя при написании постов на консоль Wii U — однако вскоре осталась и без неё.

Сдаваться она, однако, не намерена — очередной твит был опубликован при помощи «умного холодильника»:

«I do not know if this is going to tweet I am talking to my fridge what the heck my Mom confiscated all of my electronics again» (не знаю, будет ли это опубликовано я говорю со своим холодильником какого чёрта моя мама опять конфисковала всю мою электронику), говорится в нём.