Россия перебросила к границам США 2 стратегических ракетоносца

Два самолёта Ту-160 дальней авиации военно-космических сил России были переброшены к границам США.

Как сообщили в Министерстве обороны России, перелёт от аэродрома «Анадырь» до пункта назначения на Чукотке занял более восьми часов (около 6 тысяч километов), причём полёт проводился без дозаправок.

Ракетоносцы осуществили передислокацию в рамках плановых летно-тактических учений, проходивших под началом главы Дальней авиации ВКС РФ генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша. В рамках продолжения учений самолёты будут переброшены на оперативные аэродромы, где отработают воздушную дозаправку. Всего в учениях задействовано 10 самолётов, включая Ту-160, Ту-95мс и Ил-78.

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