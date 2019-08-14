Селена Гомес открывает собственную линию косметики

Продаваться косметическая продукция будет под её собственным именем.

Товарный знак Selena Gomez был подан в Бюро по патентам и товарным знакам США 11 июля — за полторы недели до 27-летия певицы. Производством будет заниматься её компания July Moon Productions.

В линейке товаров целый ряд продуктов — духи, средства для ухода за волосами, телом и кожей, эфирные масла и декоративная косметика, сообщают «Новости Америки». Первые духи под собственным именем певица представила широкой публике ещё в 2011-м году.

Селена Гомес родилась в Техасе в 1992-м году. Получила известность как вокалистка поп-рок-группы Selena Gomez & the Scene. Начиная с 2012-го года занимается сольной карьерой. Помимо музыки снимается в кино и занимается благотворительной деятельностью.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в США был задержан потенциальный «правый» террорист.