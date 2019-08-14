В США арестовали потенциального террориста и изъяли 10 тысяч патронов

В доме 18-летнего американца обнаружили более дюжины винтовок, 10 пистолетов и 10 тысяч патронов.

ФБР совершило налёт на дом Джастина Олсена в штате Огайо сразу после массовых расстрелов, совершенных в Дейтоне и Эль-Пасо. В понедельник, 12 августа, он был арестован по обвинению в угрозах нападения на сотрудника правоохранительных органов. Помимо этого, он якобы обсуждал и одобрял массовые убийства в компании правых экстремистов.

В качестве аватары в мировой Сети Олсен использовал изображение крестоносца, а именем для себя выбрал «ArmyOfChrist» (Армия Христа), пишут «Новости Америки».

Напомним, в начале августа Соединённые Штаты потрясли сразу два массовых убийства: в Дейтоне Коннор Стивен убил 10 и ранил 27 человек, а в Эль-Пасо Патрик Вуд убил 20 и ранил 26 человек из числа посетителей супермаркета.

Ранее GazetaSPb сообщала, что дефицит бюджета в США увеличился почти на 30%.