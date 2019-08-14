Дефицит бюджета в США вырос на 27%

В США за первые 10 месяцев финансового периода бюджету не хватает 867 миллиардов долларов — на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По прогнозу Управления по управлению и бюджету Белого дома, это ещё не предел — до конца финансового года (10 сентября 2019 года), дефицит может превысить 1 триллион долларов.

Как пишут «Новости Америки», последний раз с подобным дефицитом средств в США сталкивались в 2012-м году, непосредственно после финансового кризиса. В числе факторов риска — распоряжение о снижении налогов, подписанное в 2017-м году Дональдом Трампом. С тех пор налоговые поступления увеличились только на 3%, в то время как расходы США увеличились на 8%.

К 2029-му году, по оценке Комитета по ответственному федеральному бюджету, сложившаяся ситуация приведёт к увеличению федерального долга до 4,1 триллионов долларов.

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