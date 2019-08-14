В Хельсинки сделали пять детских операций при помощи роботов

В будущем роботы должны всё больше помогать в хирургии. Фото: pixabay.com

В будущем роботы должны всё больше помогать в хирургии. Фото: pixabay.com

Роботизировать детские урологические операции сумели в больничном округе Хельсинки и Уусимаа.

Как передаёт служба новостей Yle, текущим летом роботы успешно совершили пять детских операций, включая удаление селезенки и желчного пузыря.

По словам детского уролога Никласа Паккасярви, роботизированная хирургия имеет преимущества перед традицинной — так, совершаемые ей надрезы куда меньше, что ведёт к более быстрому восстановлению больных и уменьшению болевых ощущений.

Роботизированная хирургия уже успешно применяется при оперировании взрослых, однако применение её в детской урологии началось лишь в этом году.

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