Владимир Путин посетит с визитом Финляндию

В ходе переговоров будут затронуты вопросы двухсторонних отношений и международной политики. Фото: Sauli Niinistö / Twitter

В ходе переговоров будут затронуты вопросы двухсторонних отношений и международной политики. Фото: Sauli Niinistö / Twitter

Встреча между российским и финляндским президентами состоится через неделю, 21 августа 2019 года.

Соответствующая информация появилась на сайте канцелярии главы Финляндии. Сам президент Финляндии Саули Ниинистё написал в своём «Твиттере», что надеется на интересные и полезные дискуссии в ходе переговоров.

Разговор между главами государств, как ожидается, пойдёт о региональной и международной политике. Она пройдёт в президентском дворце в Хельсинки, а завершится ужином на острове Свеаборг. По итогам встречи будет дана совместная пресс-конференция, сообщает Служба новостей Yle.

Напомним, что последний раз глава России посещал Финляндию в июле прошлого года в ходе саммита президентов РФ и США.

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