Петербуржцев приглашают совместными усилиями озеленить Васильевский

Деревья уже готовы, осталось - высадить их. Фото: Городской активист / Telegram

Деревья уже готовы, осталось - высадить их. Фото: Городской активист / Telegram

Общественные активисты 16 августа проведут акцию по озеленению 10-й линии Васильевского острова.

В дворе дома по адресу 10-я линия Васильевского острова, дом 41 планируется высадить три шаровидных ивы, десять кустов спиреи и десять кустов шиповника. Акция согласована с муниципалитетом, который предоставит воду, землю и инструменты.

Организаторы акции приглашают всех неравнодушных жителей Петербурга поучаствовать в озеленении Северной столицы.

Мероприятие начнется 16 августа в 18:00 по указанному адресу.

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