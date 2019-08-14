Петербуржцев приглашают совместными усилиями озеленить Васильевский

Общественные активисты 16 августа проведут акцию по озеленению 10-й линии Васильевского острова.
В дворе дома по адресу 10-я линия Васильевского острова, дом 41 планируется высадить три шаровидных ивы, десять кустов спиреи и десять кустов шиповника. Акция согласована с муниципалитетом, который предоставит воду, землю и инструменты.
Организаторы акции приглашают всех неравнодушных жителей Петербурга поучаствовать в озеленении Северной столицы.
Мероприятие начнется 16 августа в 18:00 по указанному адресу.
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