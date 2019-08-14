В Кремле сочли перебором ограничение учёным на общение с иностранцами

Решение Министерства образования и науки об ужесточении правил общения ученых с иностранными коллегами в Кремле считают излишне строгим.

Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как передаёт РБК, по его словам «зарубежные спецслужбы не дремлют», однако «заковывать себя в правила» — решение, которое вряд ли приведёт к чему-либо хорошему.

Напомним, что ранее в СМИ был опубликован приказ Министерства образования и науки. В соответствие с ним, российские учёные имеют право на общение с иностранными коллегами за пределами рабочего места лишь после того, как поставят в известность своё непосредственное руководство. Кроме того, по факту встречи они должны предоставить отчёт, а проводить их можно только в «специально оборудованных помещениях».

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