Орешкин: Выход США из ВТО не станет фатальным для организации

Орешкин: Выход США из ВТО не станет фатальным для организации
Впрочем, вряд ли это случится в ближайшее время. Фото: kremlin.ru

Если Соединённые Штаты исполнят угрозу главы страны Дональда Трампа и всё же выйдут из Всемирной Торговой Организации, это может подтолкнуть институт к реформированию.

Соответствующее мнение главы Министерства экономического развития России Максима Орешкина приводит ТАСС. По его словам, изменение внутренних раскладов в организации может показать выход из тех тупиков, в которых на сегодняшний день находится организация.

Впрочем, по его словам, это вряд ли произойдёт — на сегодняшний день нет никакой глобальной альтернативы ВТО, и даже Соединенные Штаты получат больше минусов, чем плюсов, выйдя из неё. Таким образом, отметил Орешкин, заявление Трампа о возможном выходе США из ВТО есть всего лишь попытка укрепить свои переговорные позиции.

GazetaSPb ранее писала, что Польша намерена увеличить цену за транзит российского газа.

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