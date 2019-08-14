Польша намерена увеличить цену за транзит российского газа

Соответствующее заявление сделал уполномоченный польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский.

По его словам, действующие транзитные ставки явно недостаточны: при ежегодном транзите 29 миллиардов кубометров российского газа, Польша получать лишь 5,4 миллиона долларов — что недостаточно. Российско-польский транзитный контракт кончается уже весной 2020-го года, и польская сторона намерена заключать новый лишь на более выгодных для себя условиях.

Одновременно с этим, как ранее заявлял Наимский, после завершения в 2022-м году контракта на поставку газа из России, Польша не намерена его продлевать.

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