В ЦИК осудили работу Петербургской избирательной комиссии

Соответствующее заявление сделал заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев.

По его словам, ситуация с выборами в городе «выходит за пределы дозволенных границ». Причиной для столь резкой позиции стал тот факт, что кандидатов, которых ранее зарегистрировали лишь после вмешательства горизбиркома Петербурга, снимают с выборов в судебном порядке — в то время как представители этого самого избиркома на суды не являются.

В частности, речь идёт о ситуации в муниципальном округе «Екатерингофский», в котором ранее горизбирком увеличил сроки подачи заявок на участие в выборах, что позволило ряду оппозиционных кандидатов получить регистрацию. Теперь они, тем не менее, её лишились — уже в судебном порядке.

«Или нужно отменить собственное решение и публично сказать: да, мы были неправы. Или также публично отстаивать свою позицию. Третьего не дано», — цитирует заявление Булаева «Фонтанка.ру».

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