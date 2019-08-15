В Петербурге осудили молодых приверженцев АУЕ, избивших прохожего на Кирочной

В Петербурге осудили молодых приверженцев АУЕ, избивших прохожего на Кирочной
Молодым людям вынесли наказание. Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали двух молодых людей, которые подозреваются в избиении прохожего на Кирочной улице. Судом была избрана мера наказания в отношении злоумышленников.

Одному 18-летнему обвиняемому назначили наказание в виде заключения под стражу, второй 19-летний отделался домашним арестом.

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, причиной нападения стало замечание, которое сделал прохожий. Гражданин прокомментировал маски, в которых были молодые люди.

Согласно некоторым данным, обвиняемые имеют отношение к субкультуре АУЕ (Арестантский уклад един), которая пропагандирует криминальную среду России.

Ранее в GazetaSPb сообщали о задержании данных подростков, а также об имеющемся при них оружии. Нападение произошло около дома №26.

АУЕ наказание нападение суд
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В Петербурге осудили молодых приверженцев АУЕ, избивших прохожего на Кирочной