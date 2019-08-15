Петербургские подростки напали на прохожего с пистолетом и ножами

Петербургские подростки напали на прохожего с пистолетом и ножами
Юные злоумышленники уже имеют три судимости. Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге были задержаны двое напавших на прохожего. Подростки имели при себе несколько ножей и пневмоническое оружие.

Во вторник, 13 августа, двое вооруженных подростков избили и ограбили 26-летнего гражданина. После на место прибыла скорая помощь, пострадавшего увезли в Мариинскую больницу. Все случилось в утреннее время.

Как сообщает УВО войск национальной гвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел на Кирочной улице, около дома No26.

Сотрудники полиции задержали юных злоумышленников по горячим следам. Оказалось, что у них уже имеются судимости. Мальчики угоняли автомобиль, совершали кражу и грабеж.

Ранее в GazetaSPb сообщали о задержании сотрудниками ГИБДД.

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