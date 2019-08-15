Ветерану труда приписали долг предыдущего жильца и отказали в льготах

В результате квартплата была пересчитана. Фото: Baltphoto / Ольга Андросова

В результате квартплата была пересчитана. Фото: Baltphoto / Ольга Андросова

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга ветерану труда отказали в льготах из-за долга, который не погасил предыдущий жилец. Однако прокуратура вступилась за пенсионера.

При формировании квитанций в счёт пенсионеру была включена задолженность прошлого жильца, стоимость которой составила 80 тыс. рублей. Как сообщает прокуратура района, расчеты производились ЖСК No726.

В связи с задолженностью, нынешний жилец был лишен права на субсидии. Для разрешения инцидента прокурор внес в адрес представителя службы представление об устранении нарушений закона.

Пожилому гражданину восстановили права и пересчитали квартплату.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что прокуратура нашла медцентр у которого отсутствовала лицензия. Учреждение находилось в Центральном районе Северной столицы.