Прокуратура нашла в Центральном районе медцентр без лицензии

Учреждение оказывало услуги по остеопатии без документов.

Об этом стало известно сегодня, 14 августа. Обо всем сообщается на сайте прокуратуры. В ведомстве отметили, что в «Центре медицинской помощи «Вальмед». Во время проверки выяснилось – услуги по остеопатии в отсутствии лицензии.

Помимо прочего, кабинет врача-невролога не соответствуют стандартам здравоохранения, а на сайте учреждения нет возможности оставить отзыв о предоставляемых услугах.

Также в прокуратуре заверили, что врачи не проходили медицинский осмотр. У одного из них обнаружили заболевание, которое не дает ему право работать.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге прокуратура накрыла «хитрый» ломбард. Предприниматель заключал с желающими получить деньги договоры на реализацию товара с учётом его возмездного хранения. Деньги при этом выдавались в качестве аванса, который «продавец» должен был вернуть в случае, если он желал разорвать в действительности не существующую сделку и получить товар назад.