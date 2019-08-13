В Петербурге прокуратура накрыла «хитрый» ломбард

Проверку соблюдения федерального законодательства по предоставлению займов осуществила прокуратура Московского района.

Как рассказали в прокуратура Санкт-Петербурга, в ходе проверки был установлен факт предоставления займов под залог имущества, осуществляемый в магазине «Победа» на улице Звездной.

Займы выдавались при помощи хитрой схемы — предприниматель заключал с желающими получить деньги договоры на реализацию товара с учётом его возмездного хранения. Деньги при этом выдавались в качестве аванса, который «продавец» должен был вернуть в случае, если он желал разорвать в действительности не существующую сделку и получить товар назад.

В настоящее время решается вопрос о том, можно ли в данных условиях привлечь хозяина магазина по статье 14.56 КоАП РФ (незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов).

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