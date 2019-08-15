Вымогателя, представлявшегося полицейским, посадят на 3,5 года

Давида Авакяна признали виновным в совершении вымогательства.

Согласно данным петербургской прокуратуры, в февраля прошлого года Давид Авакян, представившись сотрудником полиции, вместе со своим подельником, личность которого еще не установлена, угрожали потерпевшему привлечь его у уголовной ответственности и распространить позорящие сведения, если он не передаст им денежные средства в размере 200 тысяч рублей.

Потерпевший, в надежде избежать привлечения к ответственности, передал вымогателям 179 тысяч рублей. После чего Авакян и его подельник отпустили потерпевшего.

Авакяна признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего, в составе группы лиц по предварительному сговору».

Суд приговорил обвиняемого к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что офицера ФСБ приговорили к 12 годам колонии за жестокое убийство.