Офицера ФСБ приговорили к 12 годам колонии за жестокое убийство

В Петербурге 47-летнего майора ФСБ Сергея Семенова признали виновным в жестоком убийстве. Приговор огласил 224-й гарнизонный военный суд в четверг, 8 августа.

В приговоре указано, что окончательным наказанием Семенову назначено лишение свободы сроком 12 лет 6 месяцев в ИК строгого режима, при этом его лишат воинского звания «майор запаса». «Гражданские иски потерпевших удовлетворить на сумму 2,2 млн рублей», — указывается в приговоре.

Военнослужащего УФСБ Петербурга и ЛО задержали весной прошлого года после празднования Дня пограничника. Он убил своего знакомого после пикника на поляне в технической зоне ЛАЭС. В ночь с 28 на 29 мая 2018 года Семенов,находясь в состоянии алкогольного опьянения, 24 раза ударил потерпевшего ножом, нанес один удар топором по голове и дважды выстрелил в него из травматического пистолета. После смерти товарища, он дошел до рыбохозяйства, где велел сторожу упасть на колени. Мужчина отказался, после чего Семенов выстрелил в него четыре раза. Пострадавший выжил.

Суд приговорил его к 12 годам за убийство и к одному году за стрельбу в человека. В совокупности ему назначили 12,5 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что бывшему судебному приставу-исполнителю вынесли приговор.