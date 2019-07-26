Бывшему судебному приставу-исполнителю вынесли приговор

Бывшему судебному приставу-исполнителю вынесли приговор
Обвиняемую ждет 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Фото: vk.com

Обвинение по уголовном делу в отношении Надежды Венедиктовой поддержала прокуратура Колпинского района.

Венедиктову признали в совершении преступления, а именно в превышении должностных полномочий и присвоении, пользуясь своим служебного положением.

Колпинский районный суд установил, что в производстве обвиняемой находились исполнительные производства, сотрудники которых имели штрафы за нарушения ПДД в общей сумме около 150 тыс. рублей.

Подсудимая принимала у должников денежные средства, чтобы погасить их штрафы. Принимая деньги, пристав не оформляла соответствующих квитанций, а присваивала средства себе.

Суд Колпинского района признал Венедиктову виновной в совершении инкриминируемых преступлений. Обвиняемую ждет 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Ранее Gazets.SPb сообщала о решении суда арестовать директора лагеря.

cудебные приставы Колпинский район суд
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