Валуев решит проблемы с мусором в Петербурге

Расположение точек будет комфортным и в пешей доступности. Фото: @nickvaluev/ Instagram

Расположение точек будет комфортным и в пешей доступности. Фото: @nickvaluev/ Instagram

Бывший боксер, депутат Госдумы РФ Николай Валуев планирует запустить сеть экологических пунктов по приему вторсырья в Петербурге. Туда можно будет сдать пластик, металл, макулатуру и стекло.

По словам Валуева, в Северной столице может появиться от 50 до 200 экопунктов, в которых петербуржцы смогут сдать на вторичную переработку пластик, металл, макулатуру и стекло. Расположение точек будет комфортным и в пешей доступности, отметил депутат в своем Instagram-аккаунте.

Депутат рассказал, что вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева уже поддержала идею и выразила готовность оказать свою помощь в реализации проекта, которой займутся профильные комитеты Смольного в ближайшее время.

Валуев добавил, что проект появился в Нижнем Новгороде и получил позитивный отклик у местных жителей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что экослужбы Петербурга разобрались с масляными пятнами на Неве. Петербуржцев призывают звонить и рассказывать о загрязнениях в экстренные службы.