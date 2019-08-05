Экослужбы Петербурга разобрались с масляными пятнами на Неве

Петербуржцев призывают звонить и рассказывать о загрязнениях в экстренные службы.

Экологические службы Санкт-Петербурга устранили разлив нефтепродуктов на Неве у Рыбацкого и моста Александра Невского. Напомним, жители Невского района заметили на поверхности воды масляные пятна.

Места загрязнения Невы и Обводного канала обработали активной пеной. Экослужбы Петербурга собрали 90 м3 мусора за неделю с рек и каналов, а еще принялись выкашивать водную растительность на водоемах.

Летом о загрязнении рек сообщают чаще, но половина из заявлений, как правило, не подтверждается, сообщили Gazeta.SPb в комитете по природопользованию Петербурга 5 августа. Жителей Петербурга призывают, тем не менее, звонить и рассказывать о происшествиях: создание постов в соцсетях отнимает куда больше времени, а отслеживать их сложнее.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что жители Рыбацкого заметили на поверхности Невы масляные пятна.