В Петербурге противотанковую мину пересылали с курьером

В Петербурге противотанковую мину пересылали с курьером
Настоящая ли мина находится на почте пока неизвестно. Фото: pixabay.com

В отделении «Почты России» нашли противотанковую мину.

Посылку со странным содержимым привёз в отделение «Почты России» на Бухарестской улице во Фрунзенском районе города курьер. Как сообщает 78.ru, при передаче посылки пакет порвался и мина вывалилась. В настоящее время вызваны специалисты, которые должны определить, настоящая ли она.

Сообщается, что изначально посылка изначально должна была быть доставлена в Пулково — однако там её принимать отказались, в результате чего груз был доставлен обратно на почту.

Ранее GazetaSPb передавала, что онлайн-ретейлер OZON зашёл на фармацевтический рынок Петербурга.

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