OZON начинает торговлю лекарствами в Петербурге

Онлайн-ретейлер OZON открыл свой первый аптечный пункт в Северной столице.

Как рассказали в компании, он расположился на территории Логопарка «Троицкий» в районе проспекта Обуховской обороны и рассчитан в первую очередь на резидентов логопарка, где на сегодняшний день расположились такие фирмы как «Перекресток», Lamoda, «Лента», DPD, Auma, а также заказы, сделанные через онлайн-площадку.

Напомним, что, поскольку онлайн-продажа лекарств в России запрещена, OZON использует механизм «поручений» — покупатель даёт фирме заказ на получение лекарств в аптечном пункте, после чего они будут доставлены в удобное для него место.

Дальнейшее развитие аптечного бизнеса ретейлера в Петербурге зависит от коммерческого успеха запущенной аптеки.

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