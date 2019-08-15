В правительстве решено спасать озеро Донцо

Экологическую ситуацию на территории памятника природы «Истоки реки Оредеж в урочище Донцо» будет контролировать специальная рабочая группа.

Как рассказали в правительстве Ленинградской области, увеличение популярности озера в качестве места отдыха привело к тому, что территория вокруг него подвергается замусориванию, а его экосистема нарушается. С целью сохранения уникальных природных ландшафтов созданной на базе комитета по природным ресурсам рабочей группе предстоит разработать такие механизмы, которые позволят сохранить рекреационную зону вокруг озера — но избежать вреда для экологической обстановки.

В состав групп включат представителей администрации Волосовского муниципального района и Калитинского поселения, сотрудники Дирекции особо охраняемых природных территорий Ленинградской области и работники ЛОГКУ «Ленобллес».

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