В правительстве решено спасать озеро Донцо

В правительстве решено спасать озеро Донцо
Уникальном природному ансамблю угрожают отдыхающие. Фото: piter4you.live

Экологическую ситуацию на территории памятника природы «Истоки реки Оредеж в урочище Донцо» будет контролировать специальная рабочая группа.

Как рассказали в правительстве Ленинградской области, увеличение популярности озера в качестве места отдыха привело к тому, что территория вокруг него подвергается замусориванию, а его экосистема нарушается. С целью сохранения уникальных природных ландшафтов созданной на базе комитета по природным ресурсам рабочей группе предстоит разработать такие механизмы, которые позволят сохранить рекреационную зону вокруг озера — но избежать вреда для экологической обстановки.

В состав групп включат представителей администрации Волосовского муниципального района и Калитинского поселения, сотрудники Дирекции особо охраняемых природных территорий Ленинградской области и работники ЛОГКУ «Ленобллес».

Ранее GazetaSPb сообщала, что реставраторы займутся очисткой стен Петропавловской крепости от векового налёта.

Донцо оредеж экология
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В правительстве решено спасать озеро Донцо
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