Фасады Петропавловской крепости очистят впервые в истории

Фасады Петропавловской крепости очистят впервые в истории
Стоимость работ - около 19 миллионов рублей. Фото: pixabay.com

Работы по очистке фасада Петропавловской крепости планируется завершить к 1 сентября 2019 года.

Реставрационные работы будут выполнены ООО «Краски Города» под контролем «РСК Антик». За эти услуги город заплатит 18,8 миллионов и 400 тысяч рублей соответственно. Применяемая технология предполагает чистку фасада крепости кварцевым песком под низким давлением — что позволяет сохранять оригинальную каменную кладку, удаляя только загрязнения.

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-секретаря Музея истории Петербурга Ольгу Скоробогатову, эффект заметен невооружённым глазом — там, где гранит уже обработан пескоструйным методом, он гораздо светлее. Всего планируется очистить 7 500 квадратных метров крепостных стен. Отмечается, что это является историческим прецедентом — до этого крепостные стены чистили только единожды, в начале 1950-х — однако тогда работы выполнялись выборочно.

Ранее GazetaSPb сообщала, что археологические раскопки задержат возобновление движения трамваев по Среднеохтинскому проспекту.

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