Археологи задержат возобновление движения трамваев

Археологи задержат возобновление движения трамваев
Трамваи по Среднеохтинскому пойдут с утра 1 сентября. Фото: pixabay.com

Ведущиеся в городе археологические раскопки продлят закрытие движения трамваев по Среднеохтинскому проспекту до 1 сентября.

В связи с тем, что в ходе капитального ремонта трамвайных путей на Среднеохтинском проспекте рабочие обнаружили останки зданий 17-го века, в район выдвигаются археологи. Возобновление движения трамваев временно откладывается, рассказали в СПб ГУП «Горэлектротранс».

Отмечается, что обнаруженные фрагменты фундаментов являются частью объекта археологического наследия «Центральная часть города Ниена (Охта 2). Раскопки будут проводиться на территории от Красногвардейской площади до Конторской улицы.

Ранее GazetaSPb передавала, что Германия вложит 600 миллионов рублей в строительство завода в Тосненском районе Ленобласти.

археологи красногвардейский район охта-2
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