Археологи задержат возобновление движения трамваев

Трамваи по Среднеохтинскому пойдут с утра 1 сентября. Фото: pixabay.com

Трамваи по Среднеохтинскому пойдут с утра 1 сентября. Фото: pixabay.com

Ведущиеся в городе археологические раскопки продлят закрытие движения трамваев по Среднеохтинскому проспекту до 1 сентября.

В связи с тем, что в ходе капитального ремонта трамвайных путей на Среднеохтинском проспекте рабочие обнаружили останки зданий 17-го века, в район выдвигаются археологи. Возобновление движения трамваев временно откладывается, рассказали в СПб ГУП «Горэлектротранс».

Отмечается, что обнаруженные фрагменты фундаментов являются частью объекта археологического наследия «Центральная часть города Ниена (Охта 2). Раскопки будут проводиться на территории от Красногвардейской площади до Конторской улицы.

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