Германия вложит 600 миллионов рублей в строительство в Тосненском районе

Компания «Нидакс» планирует построить в индустриальном парке «Федоровское» завод по производству кабельных лотков.

Как рассказали в правительстве Ленинградской области, строительство будет вестись на участке площадью 2,63 Га. Планируется, что на предприятии будут работать 40 человек.

«Агентство экономического развития Ленинградской области» уже подписало договор с немецкой компанией. Указывается, что выбору Ленобласти в качестве площадки для развития способствовал хороший инвестиционный климат региона и близость выбранной территории к предприятиям-партнёрам — к примеру, заводу горячего цинкования «Агрисовгаз».

Как отметил глава компании «Нидакс» Бруно Рейфельс, компания уверена в успехе и ждёт начала производства. Первая партия готовой продукции должна выйти с конвейера в конце 2020-го года.

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