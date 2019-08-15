Россия может прекратить экспорт леса в КНР

Россия может прекратить экспорт леса в КНР
"Чёрные лесорубы" угрожают российской экологии, считает министр. Фото: mnr.gov.ru

Если власти Китая не окажут помощи российской стороне в борьбе с незаконной вырубкой, Россия может прекратить экспорт леса.

По словам главы Министерства природных ресурсов и экологии России, незаконная вырубка российских лесов с последующей переправкой сруба в Китай становится всё более серьёзной проблемой — и решать её необходимо совместными с южным соседом усилиями. В противном случае, у российского правительства «не останется иного выхода», кроме как полностью запретить торговлю лесом с Китаем.

Помимо прочего, глава ведомства Дмитрий Кобылкин рассказал о предложениях, направленных китайским коллегам — в частности, по созданию селекционно-семеноводческих комплексов и высадке деревьев вдоль границы с российской стороны. На данный проект Россия заложила около 2 миллиардов рублей — и сумму в 1,5-2 раза большую хотелось бы увидеть в качестве инвестиций с китайской стороны, отметил он в интервью газете «Ведомости».

По словам Кобылкина, представители Коммунистической партии Китая полностью поддержали сделанные им предложения.

Напомним, ранее GazetaSPb передавала, что в Красноярске из окна выкинули 4-месячного младенца.

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