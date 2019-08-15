В Красноярске из окна выкинули четырёхмесячную девочку

Дело о смерти четырёхмесячного ребёнка поставлено на контроль главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным.

Уголовное дело по факту смерти ребёнка, чьё тело было обнаружено сегодня в Ленинском районе Красноярска, поставлено на особый контроль. По версии следствия, смерть наступила из-за падения с четвёртого этажа. В настоящее время задержан 44-летний отец ребёнка, который, возможно, находился в момент преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Как передают местные СМИ, матерью погибшего ребёнка и её сыном полутора лет в настоящее время занимаются инспектора по делам несовершеннолетних.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

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