Маршрутка влетела в припаркованную машину в Красном Селе

Две женщины и молодой человек получили травмы средней тяжести. Фото: pixabay.com

Две женщины и молодой человек получили травмы средней тяжести. Фото: pixabay.com

Трех человек после аварии доставили в больницу с сотрясениями.

Серьезная дорожная авария произошла в Красном Селе днем в четверг 15 августа. Маршрутка влетела в припаркованную у обочины машину.

Авария произошла около 16 часов дня на пр. Ленина, сообщили в УГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти 15 августа. Подробности аварии не уточняются. В ДТП пострадали три человека: две женщины и молодой человек.

На место приехала машина “Скорой помощи”. Пострадавших немедленно доставили в больницу. Врачи рассказали, что жизни пострадавших ничего не угрожает, но все трое получили сотрясения. Инспекторы ГИБДД Петербурга выяснят обстоятельства ДТП; если водитель маршрутки окажется виновен, то его накажут.

Ранее GazetaSPb сообщила, что подросток устроил ДТП в центре Петербурга на каршеринг-автомобиле.