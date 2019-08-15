Автостоянку в Кировском районе Петербурга требуют убрать

Автостоянку в Кировском районе Петербурга требуют убрать
Прокуратура и ККИ не нашли у владельцев нужных бумаг. Фото: pixabay.com

Владельцы огороженной парковки без спроса заняли участок в 400 м2.

В Кировском районе Петербурга нашли автостоянку без документов. От юрлица, ответственного за нарушение, потребовали очистить участок.

Автостоянка на улице Бурцева расположилась на участке площадью около 400 м2, сообщили GazetaSPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 15 августа. При этом ООО “Авто-мир” заняло участок без каких-либо на то прав; представители юрлица не смогли представить сотрудникам прокуратуры и ККИ Петербурга никаких бумаг на право пользования территорией.

Генеральному директору вынесли предостережение. Теперь от компании требуют убрать автостоянку — прокуратура Кировского района Петербурга за этим проследит.

Ранее GazetaSPb сообщила, что с шоссе Революции убрали кафе, сауну и парикмахерскую.

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