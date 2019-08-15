Смольный выселил кафе, сауну и парикмахерскую из подвала на шоссе Революции

Предпринимателей выселили из подвала жилого дома в Красногвардейском районе Петербурга. Фото: Комитет по контролю за имуществом

Предпринимателей выселили из подвала жилого дома в Красногвардейском районе Петербурга. Фото: Комитет по контролю за имуществом

Сотрудники Комитета по контролю за имуществом Петербурга выселили кафе, сауну, парикмахерскую из одного помещения.

Предпринимателей выселили из подвала жилого дома в Красногвардейском районе Петербурга. В помещении площадью 250 квадратных метров без документов на аренду были размещены кафе, парикмахерская, а также сауна, в которой ведется ремонт. Пользователи помещения выполнили перепланировку без согласования.

Похожие нарушения сотрудники ККИ обнаружили в «Доходном доме Н.В. Безобразовой» на Сенной площади, который является объектом культурного наследия. Там, на первом этаже здания, в помещении площадью 150 квадратных метров расположился ювелирный магазин.

Ранее договор на аренду данного помещения был заключен с ООО «Евробалекс», однако в мае текущего года договор был расторгнут.

Пользователям выдали уведомления о необходимости добровольного освобождения помещений, однако они не сделали этого в установленные сроки. В результате чего сотрудники ККИ приступили к проведению мероприятий по освобождению помещений.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге чиновники выселили хиппи из подвала в Кузнечном переулке.