В Петербурге чиновники выселили хиппи из подвала в Кузнечном переулке

Помимо этого, сотрудники комитета по контролю за имуществом освободили еще одно помещение. Сотрудники ККИ выселили хиппи-коммуну из цокольного этажа дома №19-23П в Кузнечном переулке. Компания неформалов нелегально занимала помещение площадью 150 м2, не имея при этом договора на аренду, сообщает ведомство.

Также несколько жильцов выгнали из исторического дома Дубровича, находящегося на Коломенской улице, 33/40, лит. А. Ранее помещение площадью 80 м2 было арендовано ЗАО «Вэб Плас», но после того, как договор истек, сотрудники обнаружили, что недвижимость превратилась в жилое помещение.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Смольный сносит корпуса «Невского рынка». Комитет по контролю за имуществом сносит торговые павильоны «Невского рынка», расположенного на проспекте Обуховской обороны в Невском районе Петербурга. Всего на территории «Невского рынка» расположены четыре здания, и три торговых павильона площадью в 250-330 м2 каждый, а также разнообразные прилавки, палатки и стенды.