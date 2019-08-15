Заходит МакГрегор в бар и бьет по лицу, если не пьешь его виски

Видео нападения борца на немолодого жителя Дублина появилось в сети.

Ирландец Конор МакГрегор снова устроил скандал: борец напал на посетителя одного из баров Дублина за отказ попробовать его виски.

Видео: TMZ Sports

В сети появилось видео из заведения, его опубликовал портал TMZ Sports. На записи видно, как Макгрегор входит в бар, делает заказ, предлагает напиток сидящему за стойкой немолодому мужчине — тот отказывается. Тогда ирландец разливает алкоголь в три стакана и ставит один перед постояльцем. Тот снова отказывает — и получает от борца удар по лицу.

МакГрегора тут же взяли под локти и вывели из заведения. Мужчина в баре принял удар стоически. Ирландская полиция уже занимается происшествием.

Конору Макгрегору исполнился 31 год месяц назад. В марте его поставили на восьмую строчку лучших борцов вне зависимости от категории в рейтинге UFC.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Нурмагомедов назвал Макгрегора насильником и лицемером.