Собачью отраву раскидали по Мурино, есть первая жертва

Собачью отраву раскидали по Мурино, есть первая жертва
Пользователи соцсетей надеются, что злоумышленника найдут и накажут. Фото: скриншот VK

Яд лежал на популярном среди собаководов пустыре на улице Новой.

Неизвестные раскидывают отраву для собак по Мурино. Один из жителей города сообщил о смерти своего питомца.

Владелец собаки рассказал в группе “Девяткино LIVE Мурино” в четверг 15 августа, что отрава лежала на ул. Новая напротив продуктового магазина. Злоумышленники положили яд на пустыре.

Пользователи соцсетей восприняли сообщение о смерти собаки по кличке Элис с сочувствием и надеются, что злоумышленников отыщут и накажут — впрочем, неясно, кто будет этим заниматься. Некоторые попытались возразить, что собак не нужно выгуливать на площадках, которые для этого не приспособлены. В ответ на это собаководы отвечают, что питомцев больше некуда выводить — специальных площадок в Мурино, видимо, просто нет.

Ранее GazetaSPb сообщила, что по Новому Девяткино ползает гадюка.

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Собачью отраву раскидали по Мурино, есть первая жертва
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