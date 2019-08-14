Гадюка ползает по Новому Девяткино

Некоторые предположили, что на фото попал уж. Фото: скриншот VK

Некоторые предположили, что на фото попал уж. Фото: скриншот VK

До этого жители деревни видели медведя и лося.

Жители Нового Девяткино рассказали, что по деревне ползают змеи. Фотографии пресмыкающегося появились в группе “Девяткино Live Мурино” накануне вечером 13 августа.

Большинство уверены, что по Девяткино ползает гадюка, однако некоторые предположили, что на камеру сняли ужа. Разница, разумеется, важна: ужи относятся к неядовитым змеям, а вот после укуса гадюки можно попасть в больницу. Жители Всеволожского района Ленобласти отмечают, что лето в Новом Девяткино выдалось действительно особенным: по деревне пробежал лось, в Капраловом парке видели медведя, а теперь к списку новостей прибавили гадюку.

Стоит отметить, что змеи, даже ядовитые, боятся человека не меньше, чем он их, и сами нападать не станут: гадюка может укусить если почувствует себя в опасности.

Ранее GazetaSPb сообщила, что житель Нового Девяткино рассказал о медведе.