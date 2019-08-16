Злоумышленник в возрасте пробрался в бизнес-центр и вынес имущество на 30 тыс. рублей

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в краже. Злоумышленник пробрался в офис бизнес-центра на Морской улице в Санкт-Петербурге и вынес оттуда инвентарь.
Все произошло в период с 10 по 14 августа. Подобрав ключи, похититель проник в помещение офиса и вынес оттуда имущество на общую сумму 30 тыс. рублей. Все похищенное принадлежало 30-летнему менеджеру.
Как сообщает ГУ МВД России по городу и области, возбуждено уголовное дело.
В результате розыска полиция задержала 56-летнего подозреваемого. Похищенное было изъято. Кроме того у злоумышленника забрали 2 комплекта ключей и отвертку, которая использовалась в качестве отмычки.
В настоящее время сотрудники полиции изучают детали происходящего.
Ранее в GazetaSPb сообщали о задержании одного из нападавших. Компания лиц напала на индивидуального предпринемателя.